«Надеваем кроссовки и на старт!»: В Ростове-на-Дону пройдет новогодний забег

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-04T15:53:07+03:00

Забег пройдет в первый день нового года. Фото: http://begin.run/

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Жители донской столицы могут поучаствовать в новогоднем забеге, который по традиции пройдет в первый день нового года. Участники акции «BEGIN: Побегай 1 января» получат ценные подарки, сообщили в администрации города.

Маршрут новогоднего забега. Фото: begin.run

Горожанам предстоит пробежать дистанцию, которая составляет четыре километра. Забег стартует в 10 часов утра от главной елки в парке им. М. Горького, после участники пробегут по Пушкинской до Театральной, а после сворачивают к Публичной библиотеке. Принять участие может каждый желающий, но для этого необходимо зарегистрироваться на сайте акции «BEGIN: Побегай 1 января».

Каждый участник забега сможет анонимно подарить незнакомцу новогодний подарок и взамен получить свой. Участник должен положить в «сани Деда Мороза» заранее приготовленный приз.

ИСТОЧНИК KP.RU