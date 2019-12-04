2019-12-04T17:44:40+03:00
Общество

Экс-супруга футболиста Дениса Глушакова не может "прокормить" детей на 300 тысяч рублей

Этих денег не хватает на содержание двоих дочерей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Дарья Глушакова с бывшим мужем и детьми. Фото: личный архив семьиДарья Глушакова с бывшим мужем и детьми. Фото: личный архив семьи
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Бывшая жена полузащитника «Ахмата», уроженца Ростовской области Дениса Глушакова, сообщила о том, что трехсот тысяч рублей в месяц, которые она получает в качестве алиментов на двоих дочерей, ей мало.

- Алиментов, которые он сегодня платит, не хватает для того, чтобы обеспечить все детские расходы. И к тому же, мы знаем, что карьера футболистов не такая длинная. Когда мы были женаты, дочери ходили в платную школу, в платный садик, на дополнительные занятия. А теперь нужно менять школу, квартиру, так как за эту приходится платить огромные коммунальные платежи. То есть менять условия жизни детей. Я этого допустить не могу, потому что хочу, чтобы мои девочки не ощущали последствий развода. Я и так пытаюсь скрывать от них это, - сказала Дарья Глушака в интервью СЭ.

Экс-супруга подсчитала зарплату бывшего мужа в «Ахмате» и решила, что он зарабатывает около 900 тысяч рублей в месяц, то есть 10 миллионов рублей в год. Дарья не понимает по какой причине Глушаков отказался от предложений других российских клубов, которые обещали ему зарплату 5-6 миллионов рублей в месяц.

Дарья Глушакова пытается оспорить решение суда о разделе имущества и вернуть стоматологическую клинику, а также часть денег из тех, что числились на счетах экс-супруга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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