2019-12-04T18:05:39+03:00
Общество

"Совет да любовь!": Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова

Пара узаконила отношения Грибоедовском ЗАГСе
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Виктория Лопырева ответственно подошла к выбору свадебного наряда. Фото: Instagram Виктория ЛопыреваВиктория Лопырева ответственно подошла к выбору свадебного наряда. Фото: Instagram Виктория Лопырева
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Обладательница титула "Мисс Россия" и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова, который является отцом ее сына.

- Я замужем. Игорь сделал предложение, когда я еще была беременна. Мы решили что распишемся, а грандиозную вечеринку закатим позже, пока у меня не было времени всем этим заниматься, - говорит Виктория Лопырева в интервью ведущей проекта «Ходят слухи» Рамине Эсхакзай. - У нас была очень красивая церемония росписи, куда были приглашены только самые близкие. Очень душевно посидели, все прошло так, так как я и мечтала: не было папарацци в кустах, не было давления никакого – я люблю максимальное состояние комфорта.

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Виктория Лопырева подчеркнула, что не уводила Игоря из семьи от Таты Карапетян. Просто дружеские отношения с Булатовым со временем переросли в любовь.

- Мы знали друг друга давно, у каждого была своя жизнь. Мы оба были несвободны. Но на каком-то этапе стали общаться. И я поняла, что он очень одинок и счастливым его назвать сложно было. В итоге поняли, что не можем жить друг без друга, – сказала модель.

Красавица-блондинка призналась, что ей были неприятны слухи и сплетни, которые разводили недоброжелатели. Сейчас в семье Виктории и Игоря царит любовь и понимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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