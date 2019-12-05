«Школа или автостоянка?»: В Ростове-на-Дону это предлагают решить самим жителям микрорайона Темерник

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-05T11:23:16+03:00

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Жителям города Ростова-на-Дону предлагают самим выбрать - что нужнее новая школа или автостоянка. Высказать свое мнение на этот счет ростовчанам предложили в администрации донской столицы. В частности, встреча чиновников с жителями состоится уже в ближайшую субботу, 7 декабря на улице Миронова, 10а.

Как добавили в городской администрации, в микрорайоне Темерник есть намерение построить школу 1100 мест, а рядом с ней еще и физкультурно-спортивную зону с беговыми дорожками и спортивными площадками. Но вот противники этого проекта уверяют: лучше оставить все как есть, а именно автостоянку для машин и существующее футбольное поле.

Тем, кто прийти на встречу не сможет, предлагают проголосовать на официальном Интернет-ресурсе мэрии «Активный ростовчанин». В скором времени итоги обещают опубликовать в открытом доступе.

ИСТОЧНИК KP.RU