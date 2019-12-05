2019-12-05T11:23:16+03:00
Общество

«Школа или автостоянка?»: В Ростове-на-Дону это предлагают решить самим жителям микрорайона Темерник

Встреча состоится 7 декабря
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Жителям Ростова-на-Дону предлагают самим выбрать - что нужнее новая школа или автостоянка.Жителям Ростова-на-Дону предлагают самим выбрать - что нужнее новая школа или автостоянка.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Жителям города Ростова-на-Дону предлагают самим выбрать - что нужнее новая школа или автостоянка. Высказать свое мнение на этот счет ростовчанам предложили в администрации донской столицы. В частности, встреча чиновников с жителями состоится уже в ближайшую субботу, 7 декабря на улице Миронова, 10а.

Как добавили в городской администрации, в микрорайоне Темерник есть намерение построить школу 1100 мест, а рядом с ней еще и физкультурно-спортивную зону с беговыми дорожками и спортивными площадками. Но вот противники этого проекта уверяют: лучше оставить все как есть, а именно автостоянку для машин и существующее футбольное поле.

Тем, кто прийти на встречу не сможет, предлагают проголосовать на официальном Интернет-ресурсе мэрии «Активный ростовчанин». В скором времени итоги обещают опубликовать в открытом доступе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области мужчина из мести за отца ранил обидчика 20 раз ножом
Из Ростовской области житель Украины пытался вывезти почти две тысяч контрабандных автозапчастей
Коммунальная авария в Новочеркасске: без воды остались жители трех микрорайонов
«Мне дали второй шанс»: звездная ростовская гимнастка готовится принести медали Олимпиады-2020 сборной Грузии
Кошелек с крупной суммой похитил автомобилист у невнимательной дончанки
Из Ростовской области в Луганск и Донецк выехали грузовики с детским питанием и консервами
В Ростовской области по факту гибели высотника завели уголовное дело
Иномарка столкнулась с Нивой в центре Ростова
В Ростовской области сотрудники ФСБ ликвидировали большую нарколабораторию
В Ростове снимается сериал с Людмилой Артемьевой и Даниилом Страховым в главных ролях
Туман и гололед: на донскую столицу надвигается непогода
В Ростове трое подростков пойдут под суд за вымогательство
"Совет да любовь!": Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова
Экс-супруга футболиста Дениса Глушакова не может "прокормить" детей на 300 тысяч рублей
Как превратить бонусы в деньги?
В Ростовской области погибли двое мужчин во время прочистки канализации
«Надеваем кроссовки и на старт!»: В Ростове-на-Дону пройдет новогодний забег