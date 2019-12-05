2019-12-05T12:07:58+03:00
Общество

В Ростовской области мужчина из мести за отца ранил обидчика 20 раз ножом

ЧП произошло в Донецке
Ольга ГОПАЛО
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На скамье подсудимых оказался мужчина, которого обвиняли в убийстве.На скамье подсудимых оказался мужчина, которого обвиняли в убийстве.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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На скамье подсудимых оказался мужчина, которого обвиняли в убийстве. Слушание по уголовному делу прошло в городе Донецке Ростовской области. Как рассказали в прокуратуре региона, преступление произошло еще в марте этого года.

В зале судебного заседания было установлено, что обвиняемый заманил свою жертву в заброшенный многоэтажный дом, расположенный в переулке Щорса под предлогом сбора металла. И в итоге, там двадцать раз ударил его ножом.

Травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался на месте ЧП.

Оказалось, что убийство дончанин совершил из мести. Он якобы считал, что тот бы виновен в смерти его отца. Суд назначил ему наказание в виде шести лет и девяти месяцев лишения свободы. Правда, приговор суда в законную силу еще не вступил: мужчина еще может его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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