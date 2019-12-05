«Великолепная красота»: Известная пловчиха Юлия Ефимова решила согреть поклонников горячим фото

СЕГОДНЯ 15:28 2019-12-05T15:28:53+03:00

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Лидеру российской сборной по плаванию в очередной раз удалось удивить фолловеров. Instagram известной спортсменки Юлии Ефимовой все больше становится похож на страницы гламурного журнала. На этот раз титулованная пловчиха поделилась фотографией, сделанной на одном из пляжей, где позирует фотографу в откровенном купальнике.

- Зима настала незаметно! Будем греться картинками и воспоминаниями, - подписала снимок Юлия.

А подписчики в свою очередь принялись хвалить ее: «Великолепная красота», «Шикарная!», «Мне одному кажется что Юля не реальна?», «Юля! Великолепна!», «Юль, ну ты прям очень » и «Ой красотулька какая».

pryanya93 Зима настала незаметно! Будем греться картинками и воспоминаниями Ph: @dmitrydetkov

Однако не всем хочется верить, что красота может быть настолько эффектной. Свою ложку дегтя добавил подписчик с таким предположением: «Фотошоп! Все фотошоп».

Но были и такие предложения: «Выходи за меня замуж!».

В итоге пост с фотографией набрал больше 28 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU