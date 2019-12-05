2019-12-05T15:28:53+03:00
Общество

«Великолепная красота»: Известная пловчиха Юлия Ефимова решила согреть поклонников горячим фото

Российская спортсменка в откровенном купальнике сразила поклонников
ГОШЕВ Игорь
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Красотка сразила поклонников несвойственным для не образом. Фото: Instagram Юлии Ефимовой.Красотка сразила поклонников несвойственным для не образом. Фото: Instagram Юлии Ефимовой.
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Лидеру российской сборной по плаванию в очередной раз удалось удивить фолловеров. Instagram известной спортсменки Юлии Ефимовой все больше становится похож на страницы гламурного журнала. На этот раз титулованная пловчиха поделилась фотографией, сделанной на одном из пляжей, где позирует фотографу в откровенном купальнике.

- Зима настала незаметно! Будем греться картинками и воспоминаниями, - подписала снимок Юлия.

А подписчики в свою очередь принялись хвалить ее: «Великолепная красота», «Шикарная!», «Мне одному кажется что Юля не реальна?», «Юля! Великолепна!», «Юль, ну ты прям очень » и «Ой красотулька какая».

pryanya93pryanya93
Зима настала незаметно! Будем греться картинками и воспоминаниями Ph: @dmitrydetkov
28313 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Однако не всем хочется верить, что красота может быть настолько эффектной. Свою ложку дегтя добавил подписчик с таким предположением: «Фотошоп! Все фотошоп».

Но были и такие предложения: «Выходи за меня замуж!».

В итоге пост с фотографией набрал больше 28 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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