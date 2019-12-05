«Везет же людям!»: Виктория Лопырева впервые показала фотографии со свадьбы с Игорем Булатовым
Одна из самых завидных невест из Ростовской области — Виктория Лопырева вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова. Пара зарегистрировала отношения в Москве в Грибоедовском ЗАГСе.
На торжественной церемонии бракосочетания присутствовали только самые близкие и родные люди. Обладательница титула «Мисс Россия» не хотела повышенного внимания, поэтому о свадьбе сообщили постфактум
После бракосочетания на руке Виктории и ее любимого появились обручальные кольца. Судя по снимка, пара решила отказаться от помпезных украшений и выбрала изделия из драгоценного металла серебристого цвета.
Выбор наряда невесты удивил поклонников красавицы-блондинки. Вместо платья в пол и фаты, модель выбрала современный наряд — короткое белое платье с кружевными рукавами и элементами пиджака. Образ подчеркнул ее идеальную фигуру.
Люди принялись поздравлять Викторию Лопыреву и Игоря Булатова: «Вы такая красивая пара!», «Как же Вам хорошо, что вы смогли найти свою любовь», «Везет же людям!», «Поздравляю! Счастья Вам!».
Стоит отметить, что обладательница титула «Мисс Россия» и посол ЧМ-2018 долгое время считалась одной из самых завидных невест. Несколько лет назад девушка собиралась замуж за Николая Баскова. Певец сделал предложение красавице-блондинке в Чечне, и она согласилась. Свадьбу влюбленные сначала отложили, а потом и вовсе отменили.
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ИСТОЧНИК KP.RU