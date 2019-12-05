В ДГТУ пройдет День открытых дверей

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-05T15:42:48+03:00

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В воскресенье, 8 декабря, в Донском государственном техническом университете пройдет День открытых дверей итоговый в 2019 году. Желающих приглашают в вуз к девяти часам утра.

Как рассказали организаторы, будущие абитуриенты и их родители познакомятся с жизнью вуза, получат полную информацию о поступлении в ДГТУ, подготовительных курсах и перспективах трудоустройства, а также узнают о направлениях подготовки, встретятся с представителями приемной комиссии и руководством опорного вуза. Кроме того, у них будет возможность лично пообщаться с деканами, преподавателями и студентами.

Там же ведущие преподаватели проведут для гостей научно-популярные лекции и тематические мастер-классы. А еще желающие смогут принять участие в деловой игре, пройти профориентационное экспресс-тестирование, а также записаться на экскурсию по кампусу университета.

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Для участия необходимо зарегистрироваться .