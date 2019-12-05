Сердцу не прикажешь: в Ростовской области угонщик бросил свое авто ради чужой «семерки»

СЕГОДНЯ 16:36 2019-12-05T16:40:33+03:00

Парень не смог устоять перед такой красавицей. Фото: avito.ru

Любовь с первого взгляда толкнула парня на криминал

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Криминально-романтическая «любовная» история произошла в Матвеево-Курганском районе донского региона, где полицейские по горячим следам задержали молодого парня, подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-2107.

Без автотранспорта остался местный житель. Не обнаружив родную «семерку» на парковке, мужчина сразу понял, что его «ласточку» коварно увели и тотчас бросился в ближайшее отделение полиции за помощью в розыске машины.

Ориентировка на транспортное средство была передана патрулирующим нарядам полиции, в результате чего брошенный ВАЗ удалось обнаружить на одной из улиц населенного пункта. В скором времени удалось найти и похитителя легковушки, который непринужденно прогуливался поодаль.

Как выяснилось, 23-летний парень мирно ехал по городку на своей собственной автомашине, однако, заметив соблазнительную «семерку», навек потерял покой.

Не в силах более сдерживать вспыхнувшую страсть, он принял решение немедленно бросить свой личный транспорт и угнал роковой ВАЗ-2107, чтобы вдоволь покататься на легенде отечественного автопрома по тихим улочкам.

«Романтику» нарушили сотрудники полиции, которые бессердечно разлучили «Ромео» и угнанную «семерку», и вернули автомобиль законному владельцу.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU