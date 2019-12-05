2019-12-05T17:49:52+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону дерево пробило крышу школы

ЧП произошло в Первомайском районе
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
В результате происшествия никто не пострадалВ результате происшествия никто не пострадал
Изменить размер текста:

В донской столице дряхлое старое дерево упало на крышу школы. ЧП произошло в Первомайском районе Ростова в переулке Днепровском в четверг, 5 декабря. Для ликвидации последствий ЧП привлекались спасатели, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.

- Спасатели провели разведку, убрали дерево с крыши и оградили опасную территорию, - отмечается в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас специалисты и сотрудники образовательного учреждения продолжают устранять последствия произошедшего. С крыши здания убирают ветки, подсчитывается размер причиненного ущерба в результате падения сухого дерева.

Стоит отметить, что недавно похожее ЧП произошло в другой ростовской школе. Ветки разбили окно в кабинете химии и повредили подоконник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24