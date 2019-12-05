В Ростове-на-Дону дерево пробило крышу школы

СЕГОДНЯ 17:49 2019-12-05T17:49:52+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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В донской столице дряхлое старое дерево упало на крышу школы. ЧП произошло в Первомайском районе Ростова в переулке Днепровском в четверг, 5 декабря. Для ликвидации последствий ЧП привлекались спасатели, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.

- Спасатели провели разведку, убрали дерево с крыши и оградили опасную территорию, - отмечается в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас специалисты и сотрудники образовательного учреждения продолжают устранять последствия произошедшего. С крыши здания убирают ветки, подсчитывается размер причиненного ущерба в результате падения сухого дерева.

Стоит отметить, что недавно похожее ЧП произошло в другой ростовской школе. Ветки разбили окно в кабинете химии и повредили подоконник.

ИСТОЧНИК KP.RU