В Ростове-на-Дону экс-депутата Госудумы приговорили к трем годам колонии за долги почти в полмилларда рублей

СЕГОДНЯ 18:45 2019-12-05T18:45:15+03:00

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: donland.ru

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В четверг, 5 ноября, в донской столице Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему депутату Государственной думы РФ Вадиму Варшавскому, сообщили в пресс-службе Ленинского суда.

- Варшавский приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Если приговор не обжалуют, то он вступит в силу через10 дней, - отметили в ведомстве.

Судебные разбирательства с экс-депутатом Госудмы начались в июне. По версии стороны обвинения, будучи в должности гендиректора Ростовского электрометаллургического завода Варшавский подавал недостоверные сведения. В период с 2014 по 2015 год уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 497 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU