2019-12-05T18:45:15+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону экс-депутата Госудумы приговорили к трем годам колонии за долги почти в полмилларда рублей

Руководителя заподозрили в подаче недостоверных сведений о доходах
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: donland.ruПриговор еще не вступил в законную силу. Фото: donland.ru
Изменить размер текста:

В четверг, 5 ноября, в донской столице Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему депутату Государственной думы РФ Вадиму Варшавскому, сообщили в пресс-службе Ленинского суда.

- Варшавский приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Если приговор не обжалуют, то он вступит в силу через10 дней, - отметили в ведомстве.

Судебные разбирательства с экс-депутатом Госудмы начались в июне. По версии стороны обвинения, будучи в должности гендиректора Ростовского электрометаллургического завода Варшавский подавал недостоверные сведения. В период с 2014 по 2015 год уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 497 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24