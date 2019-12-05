2019-12-05T19:07:06+03:00
Происшествия

«Беременность 27 недель»: в Ростовской области 13-летнюю школьницу соблазнил взрослый мужчина

Парочка предавалась любовным утехам на берегу Северского Донца
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Взрослого мужчину не смутил юный возраст школьницы.Взрослого мужчину не смутил юный возраст школьницы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Громким скандалом закончился визит 13-летней жительницы города Донецк в женскую консультацию. Девочка внезапно почувствовала себя как-то не так. Школьница испугалась непонятных ощущений и решила обратиться за помощью к медикам. Диагноз врачей ее потряс: «Беременность 27 недель».

Как выяснилось в ходе проверки, неожиданное для будущей молодой мамы и ее родных зачатие произошло во время пикника со взрослым мужчиной, с которым юная дончанка легкомысленно решила провести время в конце мая.

Порочное свидание состоялось на берегу реки Северский Донец. «Кавалером», покусившимся на честь невинной девушки, стал 19-летний безработный местный житель. Девочка призналась, что у них все было по взаимной любви.

Трогательное сообщение ни капли не растрогало правоохранителей. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних задержали сластолюбца.

- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По ее результатам в отношении задержанного жителя города Донецк примут процессуальное решение, - сообщил источник в правоохранительный органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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