Жители Ростовской области стали чаще брать кредиты

СЕГОДНЯ 15:44 2019-12-06T15:44:04+03:00

Изменить размер текста: A A

ВТБ выдал жителям Ростовской области 24,5 тысячи кредитов на сумму 25,8 млрд рублей. Такую статистику озвучили в банке по итогам девяти месяцев текущего года. Это на треть больше, чем за январь-сентябрь прошлого. Так, выдачи кредитов наличными составили 10,6 млрд рублей. Объем выдачи ипотеки - 7,8 млрд рублей, а автокредитов — 1,3 млрд рублей. А кредитно-документарный портфель объединенного бизнеса ВТБ в регионе вырос на 37 процентов.

- Нашей приоритетной задачей стало создание полноценной цифровой среды управления финансовыми потоками, - прокомментировал цифры управляющий банком ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Это важная составляющая обновленной миссии ВТБ наравне с желанием стать клиенту надежным стратегическим партнером. Благодаря такому подходу по итогам девяти месяцев текущего года кредитно-документарный портфель банка в регионе составил 221,3 млрд рублей. И мы намерены сохранить столь высокие темпы роста по ключевым направлениям работы на розничном и корпоративном рынках.

В частности, портфель привлеченных средств физических и юридических лиц достиг 152,6 млрд рублей. Кредитно-документарный портфель в сегменте корпоративного бизнеса с января по сентябрь увеличился на половину - до 160,2 млрд рублей. Кредитно-документарный портфель предприятий среднего и малого бизнеса вырос на 7% - до 43,1 млрд рублей. А объем привлеченных средств юрлиц на отчетную дату составил 25,3 млрд рублей.

Кроме того, по итогам девяти месяцев 2019 года на 15% увеличился розничный кредитный портфель: он составил 61 млрд рублей. Из них основная часть приходится на ипотеку - 28,1 млрд рублей (это плюс 20% с начала года), далее следуют кредиты наличными - 27 млрд рублей (+15%). Портфель автокредитования составил 3 млрд рублей. А ресурсный портфель физлиц, включая инвестпродукты, с начала года вырос на 10%, до 127,3 млрд рублей.