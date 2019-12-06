Старый аэропорт может стать собственностью «Агрокома» Ивана Саввиди

СЕГОДНЯ 16:42 2019-12-06T17:41:44+03:00

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Совету директоров старого аэропорта донской столицы, который находится на проспекте Шолохова, поступило предложение от «Группы Агроком» Ивана Саввиди. Его суть заключается в выкупе имущества ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» (аэровокзал и вспомогательные помещения) за сумму в 570 млн рублей.

По информации пресс-службы Группы, сделка может состоятся на фоне спора между акционерами бывшего аэровокзала. Компания Саввиди владеет 53,07% уставного капитала воздушной гавани. Вторым крупным акционером является «Ростоваэроинвест» (одно из подразделений холдинга «Аэропорты регионов»). Его доля в уставном капитале равняется 38,07%.

По словам гендиректора «Группы Агроком» Сергея Сапотницкого, ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» принадлежит не только здание аэровокзала, но и земля под ним, а также вспомогательные помещения. Об этом пишет «Город N».

- У нас есть расчеты, которые показывают, что местоположение удачное: оно захватывает трафик, который идет в сторону Новочеркасска. Неподалеку Александровка, которая активно развивается, – приводит издание его слова.

«Комсомольская правда» связалась с представителями «Ростоваэроинвеста», которые изложили свою точку зрения на ситуацию.

- Расцениваем такое предложение как очередную провокацию, цель которой ввести в заблуждение общественное мнение. Группа «Агроком» не представляет интересы всех акционеров, а только свои. Напомним, что в период с 2003 по 2014 годы, когда ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» находилось под управлением структур «Агрокома», акционеры общества не получили ни рубля дивидендов. В то же время с 2014 по 2019 годы, когда общество находилось под контролем РАИ, акционерам было выплачено 2,368 млрд. руб. дивидендов, в том числе структуры группы «Агроком» получили 1,3 млрд руб., интересам всех акционеров отвечает открытые конкурсные торги и распределение вырученных средств от продажи имущественного комплекса закрытого аэропорта. Группа «Агроком», как и любой желающий, может предложить свою цену на торгах и приобрести данное имущество. Акционеры, включая структуры группы «Агроком», получат дивиденды, которые будут тем выше, чем лучше будет цена на торгах, - сообщили в «Ростоваэроинвесте».

ИСТОЧНИК KP.RU