К 2030 году на Дону откроют более 60 газовых автозаправок

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-07T09:42:57+03:00

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Замгубернатора Ростовской области - министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин рассказал о планах по увеличению количества газовых заправок в регионе.

По его словам, уже к 2030 году перспективное направление будет существенно развито, а количество объектов газозаправочной инфраструктуры вырастет минимум до 62 единиц. При этом потребление природного газа в качестве моторного топлива тоже станет более активным, его прогнозируемый уровень через 10 лет составит до 355 млн кубометров.

- В 2019 году ожидаемый рост реализации природного газа в качестве моторного топлива составит 17% и достигнет 39,1 млн кубометров, - приводит слова Сорокина пресс-служба областного правительства.

Вместе с тем, замгубернатора дополнительно отметил, что до конца 2021 года в рамках реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Ростовской области» число газозаправочных объектов ПАО «Газпром» в регионе планируется увеличить с 11 до 39 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Кроме того, строительство АГНКС в донском регионе также осуществляют восемь частных инвесторов, которые собираются построить десять объектов в этом году.

- На сегодняшний день на Дону ведется целенаправленная работа по поддержке строительства объектов заправки природным газом. Дальнейшие совместные усилия органов государственной власти и инвесторов позволят создать единый, комплексный и развивающийся рынок газомоторного топлива, - сообщил Игорь Сорокин.

ИСТОЧНИК KP.RU