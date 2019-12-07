2019-12-07T11:23:13+03:00
Общество

«Рад, что скальп до колен не снял»: ростовчанин изрезался в кровь колючей проволокой в центре города

Но не пал духом и сделал жизнерадостное селфи
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Ростовчанин не стал огорчаться ране и сделал веселое селфи. Фото: https://vk.com/rostovnadonuРостовчанин не стал огорчаться ране и сделал веселое селфи. Фото: https://vk.com/rostovnadonu
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Даже самые красивые розы имеют свои острые шипы. Если перевести эту поэтическую метафору в урбанистическую плоскость мегаполиса, то получится именно то, что произошло с одним из молодых жителей Ростова во время прогулки по улице Шаумяна.

Парень мирно шел по своим делам, как вдруг почувствовал резкую боль в области виска, рядом с ухом. Рефлекторно вскинув руку к голове, он увидел на ней следы крови. Разгадка неожиданного ранения оказалась банальной и одновременно вызывающей недоумение – ростовчанина порезала колючая проволока, накрученная поверх металлического забора, ограждающего стройплощадку высотного дома. Городские «шипы» оказались аккурат на уровне его головы и при этом, как будто специально, «вылезли» на площадь тротуара.

Та самая колючая проволока, порезавшая ростовчанина. Фото: https://vk.com/rostovnadonu

Та самая колючая проволока, порезавшая ростовчанина. Фото: https://vk.com/rostovnadonu

- Шаумяна, центр города, недалеко от «Макдональдса» на Буденновском. Колючая проволока прямо на уровне головы, это нормально? И сколько людей должно порезаться, чтобы понять, что это плохое решение? – написал рассерженный горожанин в соцсети.

Впрочем, парень решил не унывать и, лучезарно улыбнувшись, сделал селфи с кровоподтеком, которое опубликовал в паблике Вконтакте «Ростов Главный».

Пользователи сети живо прокомментировали необычный снимок. Многие особенно удивились столь позитивной реакции на болезненный порез, нанесенный «колючкой».

«Походу у него в крови экстрим», «Очень счастливое лицо у паренька», «Может он рад, что скальп до колен не снял», «Не пойму, как он головой достал до проволоки», «Смс строчил и залип в телефон», «Глаза разувать нужно, когда ходишь», - написали ростовчане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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