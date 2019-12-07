«Мамин гостинец»: в Миллерово полицейский помог обвиняемому сбежать из СИЗО

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-07T11:52:23+03:00

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В Ростовской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении полицейского, который своими действиями помог обвиняемому ловко сбежать из-под стражи.

По версии следствия, дело происходило так.

Сотрудник изолятора временного содержания дождался наступления ночи и под покровом тьмы незаметно покинул свой дежурный пост. Выйдя из отделения полиции, он встретился с матерью подсудимого. Женщина попросила передать своего сыну, томящемуся в стенах СИЗО, некую посылку. Вскрыв «мамин гостинец», полицейский обнаружил там ножовку, однако ничего не доложил об этом «сувенире» вышестоящему начальству и, как ни в чем не бывало, передал инструмент арестованному гражданину.

Тот не стал терять времени и воспользовался отпущенным ему шансом. Перепилив маминой ножовкой решетку камеры, узник изолятора совершил побег из своей темницы.

Теперь горе-полицейскому, «выручившему» сидельца, грозит реальный срок.

- Миллеровской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении дежурного группы режима ИВС ПиО ОМВД России по Миллеровскому району, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «превышение должностных полномочий», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU