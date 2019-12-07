В Ростовской области ищут пропавшего без вести 55-летнего мужчину
Жителя Новочеркасска 55-летнего Олега Рябинского разыскивают полиция и волонтеры. Мужчина вышел из своего дома еще 3 ноября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Как сообщили в донском главке, на вид исчезнувшему новочеркассцу примерно 55-60 лет, его рост составляет 175 см. Мужчина обладает худощавым телосложением. У него рыжие волосы с проседью, также имеется лобная залысина. Глаза имеют серо-зеленый цвет.
По информации волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт Юг», Олег Рябинский нуждается в медицинской помощи.
- Он может находится в вашем районе, - обратились поисковики к жителям области.
ВНИМАНИЕ!
Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8-(8635)-259-291, 8-928-613-61-31 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU