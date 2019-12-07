2019-12-07T16:40:42+03:00
Происшествия

Коллекторы-беспредельщики выудили у сироты более 1,3 млн рублей в Ростове

Преступники принудили девушку к продаже своей квартиры
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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В донской столице состоялся суд над ростовчанами, которые путем мошенничества над сиротой присвоили себе более 1,3 млн рублей.В донской столице состоялся суд над ростовчанами, которые путем мошенничества над сиротой присвоили себе более 1,3 млн рублей.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В донской столице состоялся суд над ростовчанами, которые путем мошенничества над сиротой присвоили себе более 1,3 млн рублей.

В суде была установлена схема, по которой злоумышленники провернули свое грязное дело. Гражданка О. Башкова, являвшаяся ведущим специалистом по взысканию дебиторской задолженности в ООО «Коммунальщик Дона», и ее подруга И. Сазонова, работавшая в коллекторском агентстве, узнали, что потерпевшая проживает в квартире по договору социального найма, которая ей была предоставлена как ребенку-сироте.

Девушка находилась в затруднительном финансовом положении и не могла погасить задолженность по коммунальным платежам, чем и воспользовались осужденные.

Обвиняемые предложили ей продать эту квартиру и приобрести более дешевую, а на оставшиеся деньги погасить задолженность. Доверившись им, потерпевшая оформила доверенность, и они сначала продали ее недвижимость за 1,7 млн руб, а затем приобрели дешевую квартиру в Красном Сулине и отдали сироте незначительную сумму денег для оплаты коммунальных платежей. Себе же подельники присвоили более 1,3 млн руб.

- Приговором Первомайского районного суда города Ростова-на-Дону обвиняемые признаны виновными и им назначено наказание каждому в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - рассказали подробности дела в прокуратуре Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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