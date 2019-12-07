Коллекторы-беспредельщики выудили у сироты более 1,3 млн рублей в Ростове

СЕГОДНЯ 16:36 2019-12-07T16:40:42+03:00

В донской столице состоялся суд над ростовчанами, которые путем мошенничества над сиротой присвоили себе более 1,3 млн рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Изменить размер текста: A A

В донской столице состоялся суд над ростовчанами, которые путем мошенничества над сиротой присвоили себе более 1,3 млн рублей.

В суде была установлена схема, по которой злоумышленники провернули свое грязное дело. Гражданка О. Башкова, являвшаяся ведущим специалистом по взысканию дебиторской задолженности в ООО «Коммунальщик Дона», и ее подруга И. Сазонова, работавшая в коллекторском агентстве, узнали, что потерпевшая проживает в квартире по договору социального найма, которая ей была предоставлена как ребенку-сироте.

Девушка находилась в затруднительном финансовом положении и не могла погасить задолженность по коммунальным платежам, чем и воспользовались осужденные.

Обвиняемые предложили ей продать эту квартиру и приобрести более дешевую, а на оставшиеся деньги погасить задолженность. Доверившись им, потерпевшая оформила доверенность, и они сначала продали ее недвижимость за 1,7 млн руб, а затем приобрели дешевую квартиру в Красном Сулине и отдали сироте незначительную сумму денег для оплаты коммунальных платежей. Себе же подельники присвоили более 1,3 млн руб.

- Приговором Первомайского районного суда города Ростова-на-Дону обвиняемые признаны виновными и им назначено наказание каждому в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - рассказали подробности дела в прокуратуре Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU