«Это будет забавная мясорубка»: рэпер Баста признался в нелюбви к Валерию Карпину

СЕГОДНЯ 17:48 2019-12-07T17:49:15+03:00

Баста признался, что ему не нравится Валерий Карпин. Фото: Юрий Поздняк, ФК "Ростов"

Успеха «Ростова» в матче со «Спартаком» Василий Вакуленко не ждет

Изменить размер текста: A A

Владелец футбольного клуба «СКА» рэпер Баста (в миру Василий Вакуленко) поделился своими ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

Музыкант назвал предстоящую игру «событием года» и признался, что внутренне готовится к противостоянию двух команд. При этом Баста сразу отметил, что ни «желто-синим», ни «красно-белым» он не сопереживает, а Валерия Карпина вовсе недолюбливает.

- Меня больше интересует судьба ЦСКА. Мне просто Карпин не очень симпатичен, - как на духу сообщил Вакуленко в интервью порталу Sportbox.

Оценивая интригу будущего матча, владелец «СКА» использовал любопытную метафору.

- С учетом того, что он (Карпин – прим.) спартаковец, это будет забавная мясорубка, - прибегнул к аллегории рэпер.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 8 декабря в Москве. Начало встречи назначено на 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU