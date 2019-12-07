Изгнанные с «Привоза» торговцы устроили стихийный рынок на поляне ЮФУ в Ростове

СЕГОДНЯ 18:48 2019-12-07T18:51:44+03:00

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После закрытия рынка «Привоз» торговцы, работавшие там раньше, не стали бросать свое ремесло и нашли новое место в городе для продажи товаров. Им стала поляна ЮФУ в ЗЖМ Ростова. Однако активность находчивых предпринимателей не понравилась местным жителям, которые сняли на фото разрушительные последствия такой торговли.

На опубликованном в соцсети снимке хорошо видно, как сильно изменился в негативную сторону облик знаменитой студенческой поляны, буквально облепленной людьми, хаотично разложившими многочисленные товары на подстилках прямо у своих ног.

- Люди организовали рынок на дорожке парка ЮФУ. Торгуют на земле и машинах. Это же парк всё таки, газон, а будет грязь и колея! - написал возмущенный автор поста.

Часть подписчиков паблика Вконтакте «Ростов Главный» поддержали негодование горожанина.

«Сколько можно рынков? Ценники высокие, продавцы обманывают, качество товаров под сомнением, налоги скорее всего тоже не платятся», «Гнать их оттуда надо», «Эти рынки все берут в магазинах овощи и фрукты, и тут же на ступеньках продают», - написали ростовчане.

Другие пользователи, наоборот, вступились за изгнанных с «Привоза» реализаторов.

«Как минимум, парком это сложно назвать, скорее всего, пустырь с парой дорожек из разбитого асфальта», «Не от хорошей жизни торгуют, одни пенсионеры там сидят, им денег не хватает. На пенсию в 8-10 тысяч рублей не проживешь в наше время», «Пусть торгуют!», - считают они.

Напомним, на месте рынка «Привоз» планируется строительство школы на1650 мест. Торговцам была предложена альтернативная площадка в районе ГПЗ-10. Но предпринимателей выделенное властями Ростова место не устроило.

ИСТОЧНИК KP.RU