Молодежка «Ростова» досадно уступила на выезде «Спартаку»

СЕГОДНЯ 20:07 2019-12-07T20:07:20+03:00

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Молодежный состав «Ростова» проиграл выездной матч 19 тура чемпионата России столичному «Спартаку». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Единственным голом у ростовчан отличился форвард Гоча Гогричиани.

Уже в дебюте игры спортивная удача улыбнулась футболистам «Спартака». На 9-й минуте Оганесян воспользовался ошибкой защиты и переиграл Попова – 0:1.

У «Ростова» был отличный шанс отыграться в первом тайме, но Гогричиани, пытаясь перебросить мяч через голкипера москвичей, попал в перекладину ворот.

- Во второй половине Александр Черкес освежил игру с помощью замен, выпустив Медведя и Куприянова. «Ростов» сразу заиграл активнее и на 60-й минуте сравнял счет. Скидку Осинова во вратарскую без помех замкнул Гогричиани, - рассказали о забитом мяче «желто-синих» в пресс-службе ростовского клуба.

Впрочем, «Спартак» сумел прибавить и победить гостей с берегов Дона. На 79-й минуте Кожедуб реализовал пенальти - 1:2. Отыграться во второй раз «Ростову» не удалось.

КОНКРЕТНО

19-й тур молодежного первенства

«Спартак-м» - «Ростов-м» 2:1 (1:0)

Голы Оганесян, 9; Кожедуб, 79 (с пенальти) – Гогричиани, 60

Состав «Ростова»: Попов Д. - Гапечкин, Колотиевский (Медведь, 46) Ларченков, Черкес, Морозов, Вербицкий, Безруков (Куприянов, 46), Абрамов, Осинов (к), Гогричиани.

Запасные: Фролкин (в), Байдак, Гулевский, Жихарцев, Кочканян.

7 декабря. Москва, стадион академии «Спартака».

ИСТОЧНИК KP.RU