2019-12-07T21:00:44+03:00
Общество

«А в Dota 2 есть прокуратура?»: ростовчанку обокрали хакеры на 31 тысячу рублей

Девушка пошла за помощью к реальным полицейским
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Девушка переживает, что полиция не собирается искать воров. Фото: vk.com/annashternДевушка переживает, что полиция не собирается искать воров. Фото: vk.com/annashtern
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Жертвой воров стала жительница Ростова-на-Дону, рассказавшая в соцсетях о том, как бесцеремонно и нагло ее обокрали… в популярной компьютерной игре Dota 2.

Свою проникновенную историю ростовчанка опубликовала в паблике «Ростов Главный».

По словам девушки, бессердечные хакеры атаковали ее в ночь с 22 на 23 февраля.

- Мой компьютер подвергся хакерской атаке и были украдены виртуальные вещи. Не удивляйтесь, но они так же имеют материальную ценность. Вещи были украдены на игровой платформе Steam, конкретнее - вещи из игры Dota 2, - написала горожанка.

Полученный ущерб женщина оценила в 31 тысячу вполне реальных российских рублей.

- Неделю я пыталась попробовать решить проблему через поддержку платформы, но ничего не получилось, и я отправилась 1 марта в ОП №5 Октябрьского района г. Ростова-на-Дону, - стала она рассказывать заинтригованным подписчикам паблика. - Не буду много говорить о том, что мое заявление приняли нехотя, при этом высмеивая все, что я говорила. Заявление недавно из прокуратуры вернулось в отдел полиции с комментарием, что нет оснований для возбуждения уголовного дела. Большую часть украденных вещей составляли подарки от моих друзей, а я в платформу вкладывала чуть меньше средств.

Девушка обратилась за помощью к пользователям сети и спросила у них совета, что ей сделать, чтобы вернуть утраченные вещи обратно и параллельно наказать дерзкого злодея.

«Все, пропали деньги», «Дичь какая-то», «Тут реальные блага люди сберечь не могут, а вы о виртуальной ерунде пишите», «А в Доте есть прокуратура? Туда обратитесь», - посоветовали расстроенной геймерше саркастически настроенные пользователи сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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