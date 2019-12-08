2019-12-08T10:47:08+03:00
Спорт

«Ростов» покупает защитника «Тамбова» за 500 тысяч евро

Максим Осипенко призван усилить оборону «желто-синих»
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Максим Осипенко провел 17 матчей в текущем сезоне РПЛ. Фото: ФК "Факел"Максим Осипенко провел 17 матчей в текущем сезоне РПЛ. Фото: ФК "Факел"
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ФК «Ростов» согласовал переход защитника «Тамбова» Максима Осипенко в состав донского клуба. О сделке рассказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

«Максим Осипенко переходит в «Ростов». Какая сумма? В данный момент обсуждаем», — приводит слова Худякова издание Sport24.

В то же время, по информации «Чемпионата», трансфер 25-летнего игрока обойдется ростовскому клубу в 500 тысяч евро.

Осипенко перешел в тамбовский клуб из воронежского «Факела» летом этого года на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист провел 17 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника «Тамбова» в 550 тысяч евро.

Напомним, что сегодня, 8 декабря, состоится матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом». Игра пройдет в Москве. Начало встречи назначено на 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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