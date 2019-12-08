Обокрал и уволился: в Ростове сотрудник банка нанес ущерб клиентке на 116 тысяч рублей
Полицейские донской столицы задержали 24-летнего ростовчанина. Молодого человека подозревают в краже средств с банковского расчетного счета.
К правоохранителям за помощью обратилась местная жительница, рассказавшая о произошедшей пропаже денег.
Как выяснили полицейские, во время работы в одном из банков города мужчина подсмотрел личные данные потерпевшей. Не сумев обуздать криминальный порыв, он зашел на ее расчетный счет, на котором хранились 116 тысяч рублей, и технично перевел всю сумму себе на карту. После этого злоумышленник уволился из учреждения.
Потерпевшая узнала о потере не сразу. Женщина спохватилась только когда пришла в банк снять денежные средства и обнаружила, что за нее это сделал кто-то другой.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в донском главке.
ИСТОЧНИК KP.RU