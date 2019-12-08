Краш-тест по-ростовски: BMW на летней резине разбил кучу «Лексусов» в фирменном автосалоне

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-08T12:49:03+03:00

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Печальные старты произошли в одном из автосалонов Ростова-на-Дону, где были разбиты сразу несколько дорогих «Лексусов» из-за неумелых действий сотрудника службы трейд-ин.

Как сообщил очевидец аварии в соцсетях, водитель решил потестить мощный BMW, принятый по программе обмена. Он завел иномарку, «обутую» в летнюю резину, и смело выехал на парковку салона, рядом с которой стояли готовые к продаже «Лексусы». Разогнавшись на немецкой ракете, мужчина не вписался в поворот и, потеряв управление легковушкой на коварном гололеде, феерично влетел в группу премиальных «японцев».

rostov_roads В автосалоне сотрудник по оценке авто trade in влетел в припаркованные тест-драйвовые авто.

Видеозапись последствий аварий появилась в инстаграме rostov_roads.

«Дрифт не удался», «Дал угла пацанчик», «Все тест-драйвовые машины застрахованы, так что парню на ржавом БМВ с лысой резиной вполне можно съехать», «Пусть страховая разбирается, для этого и страхуют авто», - написали пользователи в комментах под видео.

ИСТОЧНИК KP.RU