Пожарные спасли людей из огня в Ростове и Таганроге

СЕГОДНЯ 13:05 2019-12-08T13:10:13+03:00

Было ликвидировано сразу два возгорания

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Сотрудники регионального МЧС вчера, 7 декабря, потушили пожары, вспыхнувших в донской столице и Таганроге.

Огнем оказались охвачены два частных домовладения.

В Ростове возгорание произошло около 20:08. Пожар начался в СНТ «Виноградарь», откуда на пульт «112» поступил звонок с просьбой о помощи.

Как установили приехавшие спасатели, бушующее пламя охватило площадь 56 квадратных метров. Огонь локализовали к 20:46, а в скором времени – к 21:03 – и полностью ликвидировали.

В Таганроге сообщение о пожаре поступило к спасателям немного позже, чем в Ростове – в 20:33. Пожар распространился на площадь 17 квадратных метров.

Его стремительно локализовали в 20:46, а уже через 5 минут огонь был ликвидирован пожарной дружиной.

В пресс-службе МЧС Ростовской области уточнили, что благодаря профессионализму сотрудников ведомства, обошлось без жертв - людей спасли из горящих зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU