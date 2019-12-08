2019-12-08T13:32:19+03:00
Происшествия

Сильный туман помешал двум самолетам приземлиться в ростовском «Платове»

Лайнеры улетели в соседний Краснодар
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Сильный туман нарушил расписание полетов в "Платове".Сильный туман нарушил расписание полетов в "Платове".Фото: Александр СТЕПАНОВ
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Из-за плотного тумана, окутавшего сегодня утром, 8 декабря, ростовский аэропорт «Платов», в воздушной гавани не смогли приземлиться пассажиры двух рейсов.

Самолеты были вынуждены отправиться на запасной аэродром в соседний Краснодар.

Как сообщили в пресс-службе ростовского аэропорта, лайнеры летели из Москвы и Омска.

— Рейсы «Аэрофлота» и «Азимута» должны были приземлиться в Ростове около 11 утра, но им помешали плохие погодные условия, поэтому пилоты выбрали местом посадки Краснодар, - рассказали о ситуации в «Платове».

По информации пресс-службы воздушной гавани, в настоящее время задерживается еще три рейса на вылет. Два из них отправляются в Москву (авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»), другой лайнер не может пока вылететь в Махачкалу (авиакомпания «Азимут»).

Точных сведений о том, когда восстановится привычная работа аэропорта, в пресс-службе «Платова» не дали. Это зависит от объективных причин, связанных с улучшением погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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