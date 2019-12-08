2019-12-08T14:09:22+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 9 декабря 2019: где и когда

Выясняем, где и когда в городе будут отключать свет в рабочий понедельник
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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В понедельник часть города останется без света.В понедельник часть города останется без света.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В течение всего дня 9 декабря ростовчан ждут массовые отключения электричества в их домах и квартирах. Как сообщили энергетики, работы запланированы в разных районах города, их цель остается неизменной - не допустить возникновения аварийных ситуаций.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света в Ростове-на-Дону 9 декабря*

с 9:00 до 17:00

- Каширская, 6, 10/1, 8/1, 6/1, 18, 14/1, 16/1, 10, 12, 14, 16, 12/1; Коллективная, 1-27, 2-32; Водопьянова, 1-13, 2-10; Коккинаки, 1-15, 2-8; Слепнёва, 1-7; Ливаневского, 1-23, 2-32; Чкалова, 1-41, 2-48; Войкова, 197-239, 144-178; 1-й Поселковый, 2-10, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4, 4а, 5а; Железнодорожный Верхний Проезд, 77; Жемчужная; Зарядный, СНТ «Электрик».

с 9:00 до 16:00 (с включение на ночь)

- 3-м Поселковый, 25-31, 38; Магнитогорская, 134-174; 2-ая Володарского, 255а, 255б, 261, 263а, 265а, 267, 271а, 271б, 273а, 273б.

* Донэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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