Гандболистка «Ростов-Дона» Влада Бобровникова стала лучшей в игре сборных России и Румынии

СЕГОДНЯ 15:17 2019-12-08T15:21:47+03:00

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В воскресенье, 8 декабря, в японском Кумамото сборная России обыграла Румынию в дебютном матче основного раунда чемпионата мира по гандболу.

В эту стадию турнира наша команда вышла с первого места группы, набрав максимальное количество очков. В следующем этапе соперниками россиянок стали сборные Румынии, Черногории и Испании.

Подопечные Амброса Мартина начали борьбу за выход в плей-офф с матча против румынок. Счет в игре открыла линейная «Ростов-Дона» Ксения Макеева.

Встреча складывалась напряженно, обе команды допускали много потерь. Уже на 12-й минуте при счете 3:4 в пользу сборной России главный тренер румынок взял первый тайм-аут.

Перелом в первой половине матча произошел, когда за полторы минуты россиянки заработали два удаления — на скамейку запасных сели Анна Сень и Юлия Манагарова. Этим немедленно воспользовались румынки. За пять минут до конца тайма соперник сделал счет 9:10, а с сиреной и вовсе его сравнял.

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Вторая половина встречи началась с гола Нягу, который вывел сборную Румынии вперед. На протяжении десяти минут игра шла мяч в мяч. После две результативных атаки удались Кожокарь, а затем в отрыв ушла Фомина.

Россиянки оторвались на два мяча. Соперницы пытались догнать нашу команду, но подопечные Амброса Мартина разыгрались, и уже на 52-й минуте Бобровникова сделала счет 16:24 в пользу России.

В итоге россиянки довели игру до победы со счетом 18:27.

Лучшим игроком встречи стала левая полусредняя сборной России и «Ростов-Дона» Владлена Бобровникова.

ПОДРОБНО

Сборная Румынии – Сборная России – 18:27 (10:10)

Сборная России: Седойкина (3 гола), Лагина; Вяхирева - 5, Бобровникова - 5, Кожокарь - 3, Макеева - 3, Фомина - 2, Сень - 1, Кузнецова - 1, Фролова - 1, Жилинскайте - 1, Илларионова - 1, Горшенина - 1, Малашенко, Манагарова, Михайличенко.

8 декабря. Кумамото, Япония

ИСТОЧНИК KP.RU