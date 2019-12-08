2019-12-08T15:21:47+03:00
Спорт

Гандболистка «Ростов-Дона» Влада Бобровникова стала лучшей в игре сборных России и Румынии

Россиянки обыграли своих соперниц в непростом матче
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Полусредняя "Ростов-Дона" и сборной России была неудержима. Фото: vk.com/rostovhandballПолусредняя "Ростов-Дона" и сборной России была неудержима. Фото: vk.com/rostovhandball
Изменить размер текста:

В воскресенье, 8 декабря, в японском Кумамото сборная России обыграла Румынию в дебютном матче основного раунда чемпионата мира по гандболу.

В эту стадию турнира наша команда вышла с первого места группы, набрав максимальное количество очков. В следующем этапе соперниками россиянок стали сборные Румынии, Черногории и Испании.

Подопечные Амброса Мартина начали борьбу за выход в плей-офф с матча против румынок. Счет в игре открыла линейная «Ростов-Дона» Ксения Макеева.

Встреча складывалась напряженно, обе команды допускали много потерь. Уже на 12-й минуте при счете 3:4 в пользу сборной России главный тренер румынок взял первый тайм-аут.

Перелом в первой половине матча произошел, когда за полторы минуты россиянки заработали два удаления — на скамейку запасных сели Анна Сень и Юлия Манагарова. Этим немедленно воспользовались румынки. За пять минут до конца тайма соперник сделал счет 9:10, а с сиреной и вовсе его сравнял.

rostovhandballrostovhandball
Влада дала соперницам жару!
1174 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Вторая половина встречи началась с гола Нягу, который вывел сборную Румынии вперед. На протяжении десяти минут игра шла мяч в мяч. После две результативных атаки удались Кожокарь, а затем в отрыв ушла Фомина.

Россиянки оторвались на два мяча. Соперницы пытались догнать нашу команду, но подопечные Амброса Мартина разыгрались, и уже на 52-й минуте Бобровникова сделала счет 16:24 в пользу России.

В итоге россиянки довели игру до победы со счетом 18:27.

Лучшим игроком встречи стала левая полусредняя сборной России и «Ростов-Дона» Владлена Бобровникова.

ПОДРОБНО

Сборная Румынии – Сборная России – 18:27 (10:10)

Сборная России: Седойкина (3 гола), Лагина; Вяхирева - 5, Бобровникова - 5, Кожокарь - 3, Макеева - 3, Фомина - 2, Сень - 1, Кузнецова - 1, Фролова - 1, Жилинскайте - 1, Илларионова - 1, Горшенина - 1, Малашенко, Манагарова, Михайличенко.

8 декабря. Кумамото, Япония

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчанин украл у своего друга новенький «Мерседес» и устроил пьяный тест-драйв
Водитель микроавтобуса насмерть сбил велосипедиста из-за тумана в Ростовской области
Отключение света в Ростове-на-Дону 9 декабря 2019: где и когда
Сильный туман помешал двум самолетам приземлиться в ростовском «Платове»
Пожарные спасли людей из огня в Ростове и Таганроге
Краш-тест по-ростовски: BMW на летней резине разбил кучу «Лексусов» в фирменном автосалоне
Обокрал и уволился: в Ростове сотрудник банка нанес ущерб клиентке на 116 тысяч рублей
«Ростов» покупает защитника «Тамбова» за 500 тысяч евро
Чревоугодие и Лиман: модель из Ростова растолстела на кексах в Лондоне
Видео стрельбы донского сотрудника ГИБДД, убившего человека, появилось в сети
«А в Dota 2 есть прокуратура?»: ростовчанку обокрали хакеры на 31 тысячу рублей
Молодежка «Ростова» досадно уступила на выезде «Спартаку»
Изгнанные с «Привоза» торговцы устроили стихийный рынок на поляне ЮФУ в Ростове
«Это будет забавная мясорубка»: рэпер Баста признался в нелюбви к Валерию Карпину
Коллекторы-беспредельщики выудили у сироты более 1,3 млн рублей в Ростове
«Пришлю Маше Лиман бабушкин халат!»: в интернете началась акция по сбору одежды для модели Playboy из Ростова
В Ростовской области ищут пропавшего без вести 55-летнего мужчину
«Мамин гостинец»: в Миллерово полицейский помог обвиняемому сбежать из СИЗО
«Рад, что скальп до колен не снял»: ростовчанин изрезался в кровь колючей проволокой в центре города
К 2030 году на Дону откроют более 60 газовых автозаправок
Острая нехватка сварочного аппарата и защитной маски толкнула дончанина на преступление
Коллекцию монет похитил рецидивист у своего знакомого в Ростовской области
Телефоны, аксессуары и наркотики попытались передать в донские колонии
Ростовчанину прострелили ухо в одной из подъездных потасовок
Ростовский железнодорожник «подарил» недобросовестному подрядчику полтора миллиарда рублей
Заведующая ростовского спортцентра наняла на работу шесть «мертвых душ» и оказалась под стражей
Сыну Оксаны Воеводиной угрожают расправой из-за алиментов экс-короля Малайзии
Старый аэропорт может стать собственностью «Агрокома» Ивана Саввиди