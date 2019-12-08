2019-12-08T16:53:20+03:00
Происшествия

Ростовчанин украл у своего друга новенький «Мерседес» и устроил пьяный тест-драйв

Лихой поступок не понял ни приятель, ни полицейские
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Ростовчанин воспользовался невнимательностью потерпевшего и взял ключи от его «Мерседеса».Ростовчанин воспользовался невнимательностью потерпевшего и взял ключи от его «Мерседеса».Фото: Александра ШОПЕНКО
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Житель донской столицы, находясь в изрядном подпитии во время управления «Мерседесом» ML350, попал на иномарке в ДТП на одной из улиц Ростова.

Прибывшие на место аварии полицейские установили, что автомобиль не вяжущему лыка водителю не принадлежит. Заподозрив 33-летнего мужчину в угоне легковушки, сотрудники органов доставили его в отделение для дальнейшего разбирательства.

Как установили оперативники, в вечер происшествия злоумышленник приехал в гости к своему знакомому, который бурно отмечал покупку своего нового автомобиля.

Едва праздник подошел к концу, подозреваемый воспользовался невнимательностью потерпевшего и взял ключи от его «Мерседеса», решив устроить тест-драйв по улицам города. Маршрут оказался коротким - проехав квартал, он разбил украденного «немца».

- Мужчина привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения по статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а так же в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Угонщику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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