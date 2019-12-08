Губернатор Голубев одобрил введение земельных сертификатов для многодетных семей
Глава Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о реализации принятого в ноябре регионального закона «О земельных сертификатах в целях улучшения жилищных условий».
Напомним, что этот документ устанавливает порядок предоставления и использования земельных сертификатов для многодетных семей.
О решении губернатора сообщается на сайте правительства области. Новая мера поддержки многодетных семей будет реализовываться на Дону с 1 января 2020 года.
Как следует из сообщения, исполнителем мероприятий определено областное «Агентство жилищных программ». На земельные сертификаты для многодетных семей из бюджета Ростовской области в 2020-2022 годах направят около 589 млн рублей. Это позволит за три года оказать необходимую господдержку порядка 1300 многодетным семьям.
Размер земельного сертификата в донском регионе составит чуть более 466 тыс. рублей. С его помощью семья может купить себе жилье на первичном или вторичном рынке.
ИСТОЧНИК KP.RU