2019-12-08T18:31:14+03:00
Политика

Губернатор Голубев одобрил введение земельных сертификатов для многодетных семей

Новая мера поддержки заработает с 1 января 2020 года
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Земельные сертификаты будут выдавать с 1 января 2020 года. Фото: donland.ruЗемельные сертификаты будут выдавать с 1 января 2020 года. Фото: donland.ru
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Глава Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о реализации принятого в ноябре регионального закона «О земельных сертификатах в целях улучшения жилищных условий».

Напомним, что этот документ устанавливает порядок предоставления и использования земельных сертификатов для многодетных семей.

О решении губернатора сообщается на сайте правительства области. Новая мера поддержки многодетных семей будет реализовываться на Дону с 1 января 2020 года.

Как следует из сообщения, исполнителем мероприятий определено областное «Агентство жилищных программ». На земельные сертификаты для многодетных семей из бюджета Ростовской области в 2020-2022 годах направят около 589 млн рублей. Это позволит за три года оказать необходимую господдержку порядка 1300 многодетным семьям.

Размер земельного сертификата в донском регионе составит чуть более 466 тыс. рублей. С его помощью семья может купить себе жилье на первичном или вторичном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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