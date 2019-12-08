Пенсионерка скончалась на оживленной улице в центре Ростова-на-Дону
В самом центре донской столицы, на пересечении улицы Пушкинской и Братского переулка, сегодня, 8 декабря, на глазах множества людей умерла пожилая ростовчанка.
По словам очевидцев, пенсионерке неожиданно стало плохо. Она мгновенно потеряла сознание и упала на тротуар.
Прохожие не растерялись и экстренно вызвали медиков.
- Вокруг было много людей, они вызвали «скорую помощь». На вид бабушке было около 70 лет, - сообщили горожане в паблике «Ростов Главный».
Однако реанимировать ее приехавшие врачи не смогли. Им осталось лишь констатировать смерть женщины и передать тело в городской морг.
Сейчас эксперты устанавливают личность погибшей ростовчанки и причину смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU