Пенсионерка скончалась на оживленной улице в центре Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 18:54 2019-12-08T18:57:29+03:00

Прохожие пытались спасти женщину, но их усилия оказались тщетными

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В самом центре донской столицы, на пересечении улицы Пушкинской и Братского переулка, сегодня, 8 декабря, на глазах множества людей умерла пожилая ростовчанка.

По словам очевидцев, пенсионерке неожиданно стало плохо. Она мгновенно потеряла сознание и упала на тротуар.

Прохожие не растерялись и экстренно вызвали медиков.

- Вокруг было много людей, они вызвали «скорую помощь». На вид бабушке было около 70 лет, - сообщили горожане в паблике «Ростов Главный».

Однако реанимировать ее приехавшие врачи не смогли. Им осталось лишь констатировать смерть женщины и передать тело в городской морг.

Сейчас эксперты устанавливают личность погибшей ростовчанки и причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU