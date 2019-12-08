2019-12-08T18:57:29+03:00
Происшествия

Пенсионерка скончалась на оживленной улице в центре Ростова-на-Дону

Прохожие пытались спасти женщину, но их усилия оказались тщетными
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Врачам осталось только констатировать смерть пенсионерки. Фото: vk.com/rostovnadonuВрачам осталось только констатировать смерть пенсионерки. Фото: vk.com/rostovnadonu
Изменить размер текста:

В самом центре донской столицы, на пересечении улицы Пушкинской и Братского переулка, сегодня, 8 декабря, на глазах множества людей умерла пожилая ростовчанка.

По словам очевидцев, пенсионерке неожиданно стало плохо. Она мгновенно потеряла сознание и упала на тротуар.

Прохожие не растерялись и экстренно вызвали медиков.

- Вокруг было много людей, они вызвали «скорую помощь». На вид бабушке было около 70 лет, - сообщили горожане в паблике «Ростов Главный».

Однако реанимировать ее приехавшие врачи не смогли. Им осталось лишь констатировать смерть женщины и передать тело в городской морг.

Сейчас эксперты устанавливают личность погибшей ростовчанки и причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Валерий Карпин: «Что-то не так у нас в российском футболе»
Фанаты «Ростова» покинули трибуны стадиона в первом тайме матча со «Спартаком»
Батайчанин феерично разбил внедорожник о кофейню и ушел с горя в запой
Губернатор Голубев одобрил введение земельных сертификатов для многодетных семей
Ростовчанин украл у своего друга новенький «Мерседес» и устроил пьяный тест-драйв
Гандболистка «Ростов-Дона» Влада Бобровникова стала лучшей в игре сборных России и Румынии
Водитель микроавтобуса насмерть сбил велосипедиста из-за тумана в Ростовской области
Отключение света в Ростове-на-Дону 9 декабря 2019: где и когда
Сильный туман помешал двум самолетам приземлиться в ростовском «Платове»
Пожарные спасли людей из огня в Ростове и Таганроге
Краш-тест по-ростовски: BMW на летней резине разбил кучу «Лексусов» в фирменном автосалоне
Обокрал и уволился: в Ростове сотрудник банка нанес ущерб клиентке на 116 тысяч рублей
«Ростов» покупает защитника «Тамбова» за 500 тысяч евро