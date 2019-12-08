Фанаты «Ростова» покинули трибуны стадиона в первом тайме матча со «Спартаком»

СЕГОДНЯ 20:29 2019-12-08T20:44:49+03:00

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Выездная группа болельщиков «Ростова» в количестве примерно 500 человек массово покинула трибуны столичного стадиона «Открытие Арена» после получаса игры со «Спартаком». Точно так же поступили и многие активные фанаты московского клуба.

Дело в том, что поклонники обоих команд присоединились к масштабной акции, в которой уже приняло участие большинство других болельщиков клубов РПЛ.

Цель флешмоба заключается в привлечении внимания общественности к действиям полиции Санкт-Петербурга в отношении ультрас «красно-белых».

Поддержать клуб в Москву приехали порядка 500 фанатов из Ростова. Фото: vk.com/annanessi

Фанаты "Спартака" и "Ростова" покидают трибуны в знак протеста..

Напомним, что перед выездным матчем «Спартака» с «Зенитом» сотрудниками правоохранительных органов были задержаны десятки фанатов московского клуба.

Большинство из них было оштрафовано по статье о мелком хулиганстве, но троих из задержанных отправили под арест на 15 суток.

В ответ на это фанаты «Спартака» призвали поклонников всех российских клубов присоединиться к акции протеста. В ее рамках необходимо покинуть сектор стадиона после 30-й минуты. Акцию поддержали болельщики большинства команд, в том числе фанаты «Зенита», ЦСКА и «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU