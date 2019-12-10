2019-12-10T11:32:31+03:00
Общество

В ростовском аэропорту Платов задержали пять рейсов из-за тумана

Пассажиры ждут вылета в Москву, Ереван и Стамбул
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пассажиры пяти рейсов ждут вылета из аэропорта Платов. Фото: пресс-служба "Аэропорты Регионов"Пассажиры пяти рейсов ждут вылета из аэропорта Платов. Фото: пресс-служба "Аэропорты Регионов"
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Во вторник, 10 декабря, в аэропорту Ростова-на-Дону из-за густого тумана задержали пять рейсов. Пассажиры не могут вылететь в Ереван, Москву и Стамбул. Известно, что в среднем вылеты самолетов задерживаются на два часа.

По прогнозам синоптиков, туман в Ростовской области будет держаться до конца рабочей недели. Туман ухудшил и ситуацию на дорогах Ростова-на-Дону утром 10 декабря. Шестибалльные пробки сковали улицы Толмачева, Нансена, Вавилова и Текучева, а также проспект Стачки.

Донская автоинспекция напоминает о гололеде и тумане. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД. Водителям напоминают, что в условиях плохой видимости и гололеда лучше увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, строго соблюдая скоростной режим, а также обязательно использовать противотуманки и ближний свет фар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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