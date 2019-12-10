2019-12-10T17:45:06+03:00
Общество

«Наказали рублем!»: Ростовской микрофинансовой организации досталось за настойчивые звонки

Назойливые коллекторы нарушили права жительницы Элисты
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Организации придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублейОрганизации придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублейФото: Андрей КОПАЛОВ
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Жительница Элисты подала жалобу на ростовскую микрокредитную компанию «Скорость Финанс» МКК «Скорфин». Женщина была недовольна тем, что коллекторы назойливо требовали вернуть долг, сообщает пресс-служба УФССП Калмыкии.

В ходе судебного заседания было установлено, что представители МФО регулярно превышали допустимую норму количества звонков должнику.

- Женщине звонили по несколько раз в неделю с требованием вернуть долг. Однако по законодательству микрокредитные организации вправе звонить не более одного раза в сутки, не чаще двух раз в неделю и не более восьми раз в месяц, - отметили в ведомстве.

В соответствии с законом коллектор может встречаться или звонить должнику в рабочие дни с 8.00 до 22.00, в нерабочие и праздничные дни - с 9.00 до 20.00. В случае, если приходят нарушения, то необходимо зафиксировать их на фото, видео или аудио, а после обратиться в ближайший отдел судебных приставов.

За нарушение закона МКК «Скорфин» - компанию в сфере микрофинансирования, которая занимается предоставлением краткосрочных займов, оштрафовали на тридцать тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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