«Наказали рублем!»: Ростовской микрофинансовой организации досталось за настойчивые звонки
Жительница Элисты подала жалобу на ростовскую микрокредитную компанию «Скорость Финанс» МКК «Скорфин». Женщина была недовольна тем, что коллекторы назойливо требовали вернуть долг, сообщает пресс-служба УФССП Калмыкии.
В ходе судебного заседания было установлено, что представители МФО регулярно превышали допустимую норму количества звонков должнику.
- Женщине звонили по несколько раз в неделю с требованием вернуть долг. Однако по законодательству микрокредитные организации вправе звонить не более одного раза в сутки, не чаще двух раз в неделю и не более восьми раз в месяц, - отметили в ведомстве.
В соответствии с законом коллектор может встречаться или звонить должнику в рабочие дни с 8.00 до 22.00, в нерабочие и праздничные дни - с 9.00 до 20.00. В случае, если приходят нарушения, то необходимо зафиксировать их на фото, видео или аудио, а после обратиться в ближайший отдел судебных приставов.
За нарушение закона МКК «Скорфин» - компанию в сфере микрофинансирования, которая занимается предоставлением краткосрочных займов, оштрафовали на тридцать тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU