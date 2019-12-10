В ростовской колонии заключенные «подрабатывали» на незаконной автомойке

СЕГОДНЯ 18:17 2019-12-10T18:26:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты главного управления ФСИН России по Ростовской области приступили к проверке видео, которое появилось в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/748909" frameborder="0"></iframe> Сотрудники УСБ якобы заставляют заключенных мыть машины.

Автор видеоролика со ссылкой на источники сообщил, что якобы сотрудники управления собственной безопасности донского главка ФСИН организовали на территории ростовской колонии № 10 автомойку, где сотрудники УСБ заставляли осужденных мыть свои личные автомобили.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде-Ростов» в пресс-службе донского ГУФСИН

В социальных сетях публикация вызвала неоднозначную реакцию. Так, одни пользователи посчитали, что заключенным все равно нечем заняться, а так они выполняют работу, которая полезна. Другие жде посчитали данный факт возмутительным, незаконным и общественно-опасным из-за того, что осужденные могут сбежать во время мытья автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU