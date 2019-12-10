Жевательный табак снюс свел ростовчанина в гроб

СЕГОДНЯ 18:56 2019-12-10T18:58:49+03:00

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Жители Ростова вышли на митинг против употребления жевательного табака снюс, который открыто продается в розничной сети донской столицы.

Акция обеспокоенных распространением вредного для здоровья горожан вещества состоялась сегодня, 10 декабря, в Советском районе донской столицы, на пересечении проспекта Стачки и улицы Зорге.

Очевидцы мероприятия опубликовали в соцсети фотографии, на которых видно обеспокоенных людей, стоящих с транспарантами в руках. Среди лозунгов митингующих были замечены следующие: «Стоп смертельно опасным смесям», «Снюс убивает наших детей», «Хотим город без наркотиков!», «Снюс — причина хронических болезней желудка», «Осторожно! Смертельная жвачка!»

Один из участников акции так увлекся, что для пущей театральности лег в гроб посреди улицы и ритуально скрестил руки на груди. Драматичный поступок молодого человека вызвал бурную и неоднозначную реакцию в соцсетях.

«Ложиться в гроб при жизни плохая примета», «Пацан хоть поспит», «Против сигарет также митинговать будут?», «Лучше бы вышли на митинги против алкоголя и лишнего веса», «Что за бред?! Против распространения среди детей бастуйте, а для совершеннолетних граждан это осознанный выбор», «Лучше б они на работу пошли, а не на митинг», - написали комментаторы паблика Вконтакте «Ростов Главный».

Отметим, что снюс — это вид табачного изделия, который представляет собой измельченный увлажненный табак. Продукт известен в Швеции с 1637 года. В основном, он производится и употребляется именно в этой стране. В Евросоюзе запрещена продажа этого вещества, хотя его применение законодательно не ограничено. При этом в Швеции и Норвегии снюс продается легально.

ИСТОЧНИК KP.RU