В Ростовской области таможенники обнаружили 300 контрабандных патронов
В Ростовской области внимание таможенников привлек дорогой внедорожник, который приехал со стороны Украины в Россию. Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска через границу «Гуково». Люди в форме остановили автомобиль марки Land Сruiser Рrado, за рулем которого был гражданин незалежной. В итоге в салоне автомобиля нашли в общей сложности 324 патрона к охотничьему оружию.
- В соответствии с действующим законодательством запрещены к ввозу служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны к нему, а также холодное оружие без разрешительных документов, выданных государственным органом осуществляющим контроль в сфере оборота оружия, - рассказал исполняющий обязанности начальника таможенного поста Сергей Котов.
В настоящее время патроны направлены в экспертно-криминалистическую лабораторию.
ИСТОЧНИК KP.RU