В Ростовской области таможенники обнаружили 300 контрабандных патронов

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-11T10:45:23+03:00

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В Ростовской области внимание таможенников привлек дорогой внедорожник, который приехал со стороны Украины в Россию. Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска через границу «Гуково». Люди в форме остановили автомобиль марки Land Сruiser Рrado, за рулем которого был гражданин незалежной. В итоге в салоне автомобиля нашли в общей сложности 324 патрона к охотничьему оружию.

- В соответствии с действующим законодательством запрещены к ввозу служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны к нему, а также холодное оружие без разрешительных документов, выданных государственным органом осуществляющим контроль в сфере оборота оружия, - рассказал исполняющий обязанности начальника таможенного поста Сергей Котов.

В настоящее время патроны направлены в экспертно-криминалистическую лабораторию.

ИСТОЧНИК KP.RU