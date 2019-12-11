2019-12-11T10:45:23+03:00
Общество

В Ростовской области таможенники обнаружили 300 контрабандных патронов

Их пытались незаконно перевезти через российско-украинскую границу
Ольга ГОПАЛО
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В салоне автомобиля нашли 324 патрона к охотничьему оружию. Фото: ЮТУ.В салоне автомобиля нашли 324 патрона к охотничьему оружию. Фото: ЮТУ.
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В Ростовской области внимание таможенников привлек дорогой внедорожник, который приехал со стороны Украины в Россию. Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска через границу «Гуково». Люди в форме остановили автомобиль марки Land Сruiser Рrado, за рулем которого был гражданин незалежной. В итоге в салоне автомобиля нашли в общей сложности 324 патрона к охотничьему оружию.

- В соответствии с действующим законодательством запрещены к ввозу служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны к нему, а также холодное оружие без разрешительных документов, выданных государственным органом осуществляющим контроль в сфере оборота оружия, - рассказал исполняющий обязанности начальника таможенного поста Сергей Котов.

В настоящее время патроны направлены в экспертно-криминалистическую лабораторию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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