2019-12-11T12:48:00+03:00
Общество

Не по закону: Четырехэтажный дом с квартирами сравняли с землей в Ростове-на-Дону

Чиновники уверяют: разрешение на его строительство получено не было
ГОШЕВ Игорь
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Дом сравняли с землей. Фото: прокуратура РО.Дом сравняли с землей. Фото: прокуратура РО.
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В Ростове-на-Дону под снос приговорили четырехэтажный дом, который расположен в Первомайском районе города. Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, речь идет о здании в переулке Беломорский, 29а. В ведомстве уверены, что в доме должны были быть несколько квартир, где жили бы разные люди. При том, что данная земля предназначалась только для строительства индивидуального жилья.

- Строительные работы были выполнены без разрешения на строительство, без положительного заключения проектной документации, с нарушением строительных норм и правил, - заявили в донской прокуратуре.

В итоге просили снести самовольную постройку. Суд встал на сторону надзорного ведомства. А дом уже снесли.

Тем временем местные жители жалеют тех дольщиков, которые успели купить квартиры в этом доме. Как правило, был бум, когда застройщики предлагали в такого рода недвижимости цены гораздо ниже рыночной. Однако официально о пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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