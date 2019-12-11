2019-12-11T13:05:00+03:00
Общество

Из больницы Ростова-на-Дону сбежал 80-летний дедушка

Мужчина ушел из медучреждения куда глаза глядят, но ему необходима медицинская помощь
ГОШЕВ Игорь
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В Ростове-на-Дону в розыск объявлен 80-летний пенсионер Виктор Тихонов. Фото: "Лиза Алерт Юг".В Ростове-на-Дону в розыск объявлен 80-летний пенсионер Виктор Тихонов. Фото: "Лиза Алерт Юг".
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В Ростове-на-Дону в розыск объявлен 80-летний пенсионер Виктор Тихонов. Известно, что мужчине 80 лет. Как рассказали волонтеры, занимающиеся его поисками, рано утром в среду, 11 декабря, он ушел из больницы, расположенной в центре донской столицы. Но до сих по ни врачи, ни родные и близкие не знают, где он может находиться.

- Пожилой человек был одет в темно-синюю куртку, черный свитер, черные штаны шапку, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост дедушки 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, а глаза светло-карие.

Виктор Иванович прихватил с собой еще и документы. Известно, что пенсионер не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

В настоящее время листовки с его изображением распространяют в сети Интернет. Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде и звонить по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Если вы что-то знаете о том, где он может находиться, звоните по номеру: 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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