2019-12-11T14:44:08+03:00
Общество

В Ростовской области назвали среднюю цену на новогодние елки

Большинство елочных базаров начнут работу с 15 декабря
ДЕНИСОВ ПЕТР
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На Дону откроют 350 площадок по торговле новогодними товарами. Фото: Архив КПНа Дону откроют 350 площадок по торговле новогодними товарами. Фото: Архив КП
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В донской столице начали работу первые елочные базары, продающие новогодние деревья, а также сувениры. Как сообщила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова, большая часть торговых точек заработают с 15 декабря.

В Ростовской области откроют 350 площадок на 5,5 тысяч торговых мест и проведут около 170 фестивалей и новогодних ярмарок.

- Средняя цена за погонный метр сосны в Ростовской области в этом году составляет от 260 рублей в сельских территориях и около 500 рублей в городах, - рассказала Ирина Теларова.

По ее словам, повышение потребительской активности в предновогодние дни - посещаемость магазинов и супермаркетов увеличивается до 200 - 300%.

В предновогодние дни на Дону активизируются незаконные точки торговли продуктами, хвойными деревьями и некачественной пиротехникой. Власти проведут дополнительные рейды рейдов по пресечению подобных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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