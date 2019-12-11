В Ростовской области назвали среднюю цену на новогодние елки
В донской столице начали работу первые елочные базары, продающие новогодние деревья, а также сувениры. Как сообщила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова, большая часть торговых точек заработают с 15 декабря.
В Ростовской области откроют 350 площадок на 5,5 тысяч торговых мест и проведут около 170 фестивалей и новогодних ярмарок.
- Средняя цена за погонный метр сосны в Ростовской области в этом году составляет от 260 рублей в сельских территориях и около 500 рублей в городах, - рассказала Ирина Теларова.
По ее словам, повышение потребительской активности в предновогодние дни - посещаемость магазинов и супермаркетов увеличивается до 200 - 300%.
В предновогодние дни на Дону активизируются незаконные точки торговли продуктами, хвойными деревьями и некачественной пиротехникой. Власти проведут дополнительные рейды рейдов по пресечению подобных нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU