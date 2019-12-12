В аэропорту Платов совершил посадку самолет Краснодар-Санкт-Петербург
Это произошло по техническим причинам
На Дону сохраняются сложные метеоусловияФото: Александр СТЕПАНОВ
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В четверг, 12 декабря, в аэропорту донской столицы ночью совершил посадку самолет Краснодар - Санкт-Петербург.
Авиалайнер должен был отправиться в культурную столицу еще в 4:00. Но по техническим причинам время вылета самолета было отложено. Теперь ожидаемое время вылета из донского аэропорта - 11:30.
В настоящее время в аэропорту Платов хорошая видимость. Самолеты летают в привычном режиме в соответствии с расписанием.
ИСТОЧНИК KP.RU