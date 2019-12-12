В аэропорту Платов совершил посадку самолет Краснодар-Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-12T11:33:49+03:00

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В четверг, 12 декабря, в аэропорту донской столицы ночью совершил посадку самолет Краснодар - Санкт-Петербург.

Авиалайнер должен был отправиться в культурную столицу еще в 4:00. Но по техническим причинам время вылета самолета было отложено. Теперь ожидаемое время вылета из донского аэропорта - 11:30.

В настоящее время в аэропорту Платов хорошая видимость. Самолеты летают в привычном режиме в соответствии с расписанием.

ИСТОЧНИК KP.RU