Жители Ростовской области получат счета за электроэнергию раньше срока

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-12T11:09:41+03:00

Операторы не смогут их напечатать и доставить позже

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Собственники квартир в Ростовской области получат квитанцию за декабрь с 13 по 20 декабря. Как сообщили в правительстве донского региона, доставка квитанций раньше времени объясняют отсутствием возможности напечатать и вручить квитанции в период новогодних праздников.

В декабрьских квитанциях будет указана сумма среднемесячного употребления из-за того, что месяц не закончился и клиенты не успели передать показания счетчиков.

Сумма переплаты останется на лицевом счете клиента. Людям, которые не согласны с оплатой по среднемесячному тарифу, предлагают самостоятельный расчет на основании показаний электросчетчика.

Для жители частного сектора сроки оплаты квитанций за электричество останутся прежними. Они получат квитанции в привычные сроки. В них стоимость электроэнергии будет рассчитана по среднему показателю месячного потребления.

ИСТОЧНИК KP.RU