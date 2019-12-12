Жители Ростовской области получат счета за электроэнергию раньше срока
Собственники квартир в Ростовской области получат квитанцию за декабрь с 13 по 20 декабря. Как сообщили в правительстве донского региона, доставка квитанций раньше времени объясняют отсутствием возможности напечатать и вручить квитанции в период новогодних праздников.
В декабрьских квитанциях будет указана сумма среднемесячного употребления из-за того, что месяц не закончился и клиенты не успели передать показания счетчиков.
Сумма переплаты останется на лицевом счете клиента. Людям, которые не согласны с оплатой по среднемесячному тарифу, предлагают самостоятельный расчет на основании показаний электросчетчика.
Для жители частного сектора сроки оплаты квитанций за электричество останутся прежними. Они получат квитанции в привычные сроки. В них стоимость электроэнергии будет рассчитана по среднему показателю месячного потребления.
ИСТОЧНИК KP.RU