2019-12-12T15:08:34+03:00
Общество

Срок за секс со школьницей светит жителю Азова

Парень уверяет: все было по взаимному согласию
ГОШЕВ Игорь
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Теперь молодому человеку не до лирики.Теперь молодому человеку не до лирики.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего парня. Ему светит серьезный срок за секс со школьницей. Известно, что любовь случилась в одном из дворов в центре города Азове. Молодой человек уверяет: девушка была не против. Одно но - красотка несовершеннолетняя, ей всего 14 лет.

В итоге, парню за секс с несовершеннолетней светит реальный срок. Известно, что санкции данной статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы. Молодого азовчанина – он кстати, пока нигде официально не работает, вначале задержали инспекторы отдела по делам несовершеннолетних, однако потом отпустили под подписку о невыезде.

Учитывая то, что отношения между молодыми людьми случились чуть больше месяца назад, не исключено, что школьница сейчас находится в интересном положении. Это стало известно родителям, которые и написали заявление на парня в полицию от ее имени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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