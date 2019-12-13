Из антикафе в Таганроге вынесли то, что плохо лежало

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-13T12:06:20+03:00

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В Таганроге неизвестные украли из антикафе сразу несколько ценных вещей. Об этом владельцы увеселительного заведения сообщили в полицию.

Известно, что пропали ноутбук, акустические колонки, две игровые приставки и дорогое мобильное устройство одного из посетителей. Общую сумму пропажи оценили в 70 тысяч рублей.

После этого оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили двух молодых людей-посетителей. Те пришли отдохнуть, а потом пока никто не видит вынесли все, что плохо лежало.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, стражам порядка удалось задержать подозреваемых. Ими оказались два 20-летних местных жителя. Они рассказали, что все забрали себе. В настоящее время, добро у них изъято. Полицейские пообещали, что совсем скоро его вернут законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU