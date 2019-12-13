2019-12-13T12:16:44+03:00
Общество

Браконьерский улов на три миллиона рублей задержали в Ростовской области

В кабине грузовика пограничники нашли более 2,5 тонны рыбы
Ольга ГОПАЛО
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В кабине грузовика пограничники нашли более 2,5 тонны рыбы. Фото: ПУ ФСБ России по РО.В кабине грузовика пограничники нашли более 2,5 тонны рыбы. Фото: ПУ ФСБ России по РО.
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Крупный улов удалось поймать донским пограничникам, когда они остановили автомобиль марки «ГАЗ-66». Инцидент произошел в поселке Веселый Неклиновского района. Выяснилось, что в нем находилось более 2,5 тонны. Как рассказали в Пограничном Управлении ФСБ России по Ростовской области, у нарушителя изъяты свыше восьми тысяч рыб, породы шемай, судак, пиленгас и карась. По предварительной оценке специалистов, причиненный ущерб водным биологическим ресурсам составил свыше трех миллионов рублей.

В ведомстве добавили, что вся рыба была добыта незаконно. А в отношении задержанного было возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, предусматривает крупный денежный штраф, возмещение нанесенного водным ресурсам материального ущерба, а также конфискацию судна и орудий лова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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