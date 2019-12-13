2019-12-13T16:12:55+03:00
Звезды

Писатель и публицист Александр Лапин встретится с ростовскими читателями

Встреча пройдет в субботу, 14 декабря в 15 часов в ДГПБ в литературной гостиной
Владимир ДОБРИЦКИЙ
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Литературным творчеством Александр Лапин занимается с конца 1970-х годовЛитературным творчеством Александр Лапин занимается с конца 1970-х годовФото: архив КП
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Литературным творчеством Александр Лапин занимается с конца 1970-х годов, ряд его книг переведен и издан за рубежом. Наиболее широкую известность писателю принес его роман-эпопея «Русский крест». Александр Лапин — лауреат премии Правительства РФ, национальной премии «Лучшие книги и издательства», Международной премии имени В.Пикуля, член Союза писателей России.

Для "Комсомольской правды" Александр Алексеевич человек свой. Он пришел в "Комсомолку" собкором по Казахстану. За 15 лет прошел путь от журналиста до заместителя генерального директора газеты. Под его руководством была создана региональная сеть «Комсомольской правды».

14 декабря в 15 часов в литературной гостиной Публичной библиотеки (3 этаж) Александр Лапин встретится с читателями, презентует свои новые книги, расскажет о том, почему сегодня книг не читают и зачем их продолжают писать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Писатель и публицист Александр Лапин встретится с ростовскими читателями
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