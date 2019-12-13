«2% годовых»: Работы по дальневосточной ипотеке стартуют в ВТБ

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-13T16:32:14+03:00

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В понедельник, 16 декабря, прием заявок и выдачу ипотечных кредитов в рамках новой программы госсубсидирования для жителей Дальнего Востока организует ВТБ . Как рассказали в банке, ставка по ней составит всего два процента, срок кредитования – до 20 лет. Так, максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости. Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года.

- В своей работе мы стремимся к тому, чтобы ипотека была доступна как можно большему числу граждан нашей страны, и запуск новой программы со ставкой всего в 2% – очень важный шаг в этом направлении, – уверен заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. – И наш банк первым из лидеров рынка подключается к данной программе. Начиная с 16 декабря, мы принимаем заявки по ней и проводим первые сделки.

К слову, оформление ипотечного кредита при условии соответствия параметрам программы доступно как по стандартному пакету, так и по двум документам, без предоставления справки о доходах. А заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке - возраст обоих супругов – не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа. А заявку на участие в новой программе можно подать в офисах банка. При этом рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.

Напомним, ВТБ – один из лидеров на рынке ипотечного кредитования. По итогам 11 месяцев 2019 года объем ипотечных продаж банка составил 589,5 млрд рублей. В рамках государственной поддержки «Ипотека с господдержкой» за это время банк провел более 14 тыс. сделок на 39 млрд рублей. И по состоянию на 1 декабря ипотечный портфель банка превысил 1,65 трлн рублей.