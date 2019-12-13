2019-12-13T19:06:49+03:00
Звезды

Рецепт новогодней черепахи от самого популярного фуд-блогера Ростова

Обязательно приготовьте!
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Зарема Хаджиева знает толк во вкусных и необычных рецептах. Фото: instagram.com/zarema.rostovЗарема Хаджиева знает толк во вкусных и необычных рецептах. Фото: instagram.com/zarema.rostov
Изменить размер текста:

Самая популярная кулинарная инстаграмщица Ростова Зарема Хаджиева, у которой 1,8 миллионов подписчиков, рассказала в соцсети, каким же экстравагантным блюдом можно удивить гостей за новогодним столом.

В качестве оригинального яства она предлагает приготовить... черепаху. Правда, не настоящую, а из киви, муки и сахарной пудры. Ну и других составляющих.

Что же нужно для этого забавного угощения? Все просто!

ИНГРИДИЕНТЫ

Тесто:

Яйца - 5 шт

Сахар - 200 гр

Мука - 200 гр

Разрыхлитель - 1 чайная ложка

Крем:

Сметана 25% - 500 мл

Сахарная пудра - 200 гр

Сироп:

Кипяток - 200 мл

Сахар - 100 гр

Киви - 10 шт

ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ ОТ ЗАРЕМЫ ХАДЖИЕВОЙ

Яйца и сахар сбиваем на хорошей скорости, не меньше 10 минут. Муку, разрыхлитель перемешиваем и просеиваем через сито и по одной ложке аккуратно перемешивая вводим. Форму застилаем пергаментной бумагой, смазываем растительным маслом и выкладываем тесто. По одной столовой ложке. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 7-8 минут. Проверяем зубочисткой на готовность. Готовые коржи накрываем полотенцем и даем остыть. Для крема, сметану смешиваем с сахарной пудрой и ставим в холодильник, на 30 минут. Для сиропа: просто разводим сахар в кипятке, добавляем сок лимона по желанию и тоже даем остыть. Чашку застилаем пленкой и выкладываем кружочки киви как показано на видео. Смазываем кремом. Каждый корж сбрызгиваем сиропом и выкладываем. Каждый слой смазываем кремом и если остались еще киви можно выложить, между слоями. Плотно закрываем пленкой и ставим в холодильник, на 6 часов. Через 6 часов, переворачиваем наш торт на блюдо и убираем пленку.

zarema.rostovzarema.rostov
Новогодняя черепаха обязательно произведет впечатление на гостей.
23998 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еда в Instagram: ТОП-3 самых знаменитых фуд-блогеров Ростовской области

Популярные кулинары раскрыли секреты своего успеха корреспонденту «Комсомольской правды» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Москва сделала новогодний подарок для Ростова: 14 троллейбусов поставят в донскую столицу
Рецепт новогодней черепахи от самого популярного фуд-блогера Ростова
Панамский сухогруз с пшеницей сел на мель в порту Ростовской области
«2% годовых»: Работы по дальневосточной ипотеке стартуют в ВТБ
Писатель и публицист Александр Лапин встретится с ростовскими читателями
Браконьерский улов на три миллиона рублей задержали в Ростовской области
Из антикафе в Таганроге вынесли то, что плохо лежало
Новогодняя ярмарка в Ростове-на-Дону: где работает и когда
В Батайске столкнулись «Мерсес» и «Лада»
Резко возжелавший себя «похотливый самец» удовлетворялся в полной ростовской маршрутке
В Ростовской области почти месяц разыскивают 46-летнего Андрея Студеникина
«Зеленый щит» в скором времени появится вокруг Ростова-на-Дону
Мужчина убил незнакомого парня на улице в Ростове
Инструменты на 46 тысяч рублей украл с прошлой работы житель Ростовской области
Сгонять за алкоголем на угнанном тракторе решил житель Ростовской области
Гендиректора «Ростов Экспо» избили и ограбили в собственном доме
Ростовчане за год задолжали за воду более миллиарда рублей
«Аэрофлот» отказал пассажиру в полете из-за сломанного кресла и обманул трижды
«Опять безвкусица!»: «Цыганская» елка ростовчанки Анастасии Костенко возмутила подписчиков
Три с половиной года колонии строго режима получил экс-зам начальника ГУФСИН Сергей Ральников