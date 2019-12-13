Рецепт новогодней черепахи от самого популярного фуд-блогера Ростова

СЕГОДНЯ 18:49 2019-12-13T19:06:49+03:00

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Самая популярная кулинарная инстаграмщица Ростова Зарема Хаджиева, у которой 1,8 миллионов подписчиков, рассказала в соцсети, каким же экстравагантным блюдом можно удивить гостей за новогодним столом.

В качестве оригинального яства она предлагает приготовить... черепаху. Правда, не настоящую, а из киви, муки и сахарной пудры. Ну и других составляющих.

Что же нужно для этого забавного угощения? Все просто!

ИНГРИДИЕНТЫ

Тесто:

Яйца - 5 шт

Сахар - 200 гр

Мука - 200 гр

Разрыхлитель - 1 чайная ложка

Крем:

Сметана 25% - 500 мл

Сахарная пудра - 200 гр

Сироп:

Кипяток - 200 мл

Сахар - 100 гр

Киви - 10 шт

ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ ОТ ЗАРЕМЫ ХАДЖИЕВОЙ

Яйца и сахар сбиваем на хорошей скорости, не меньше 10 минут. Муку, разрыхлитель перемешиваем и просеиваем через сито и по одной ложке аккуратно перемешивая вводим. Форму застилаем пергаментной бумагой, смазываем растительным маслом и выкладываем тесто. По одной столовой ложке. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 7-8 минут. Проверяем зубочисткой на готовность. Готовые коржи накрываем полотенцем и даем остыть. Для крема, сметану смешиваем с сахарной пудрой и ставим в холодильник, на 30 минут. Для сиропа: просто разводим сахар в кипятке, добавляем сок лимона по желанию и тоже даем остыть. Чашку застилаем пленкой и выкладываем кружочки киви как показано на видео. Смазываем кремом. Каждый корж сбрызгиваем сиропом и выкладываем. Каждый слой смазываем кремом и если остались еще киви можно выложить, между слоями. Плотно закрываем пленкой и ставим в холодильник, на 6 часов. Через 6 часов, переворачиваем наш торт на блюдо и убираем пленку.

zarema.rostov Новогодняя черепаха обязательно произведет впечатление на гостей.

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ИСТОЧНИК KP.RU